Второе уголовное дело в отношении Александра Телепнёва направлено в прокуратуру

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Александр Телепнёв

Фото: Константин Долгановский

Следователи ОМВД по Ленинскому району Перми направили в прокуратуру второе уголовное дело в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнёва. Об этом сообщает Business-Class.

По информации издания, потерпевшим по делу признан 20-летний студент одного из Пермских ВУЗов. Он рассказал, что конфликт с Александром Телепнёвым произошел из-за девушки. Якобы, похожий на Александра Телепнёва человек несколько раз ударил его, нанеся ушибы и гематомы. Побои были зафиксированы в больнице. После утверждения прокурором уголовное дело будет направлено в Ленинский суд Перми.

Напомним, что в прошлом месяце Александр Телепнёв уже был осужден за избиение Андрея Ширмана (DJ Smash) в пермском клубе «Дом Культуры». Суд признал Телепнёва виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселения. Решение обжаловано, приговор не вступил в законную силу.