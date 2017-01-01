Центр спортивной подготовки Пермского края оштрафовали на 100 тыс. рублей

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Пермский краевой суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, наложившего штраф в размере 100 тыс. рублей на ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» за нарушение правил безопасности при проведении спортивных соревнований.

Ранее было установлено, что на объекте, где проходили соревнования, отсутствовали контрольно-пропускной пункт и зона осмотра транспортных средств, а также комплекты досмотровых эндоскопов и зеркал. Специалисты центра пытались оспорить решение, указывая на то, что доказательства нарушения отсутствуют, однако, обжаловать его не удалось. Решение вступило в законную силу.

Источник — пресс-служба Пермского краевого суда