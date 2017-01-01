В Пермский край на «Бибилиокараван» приедут участники из 20 регионов России

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Вчера, 1 августа, закончилась регистрация участников ХVII Форума публичных библиотек России «Библиокараван-2018». В Пермском крае он состоится впервые и пройдёт с 17 по 21 сентября.

В этом году Библиокараван примет более 120 участников из 20 регионов. Темой форума станет «Роль библиотек в развитии туристических ресурсов территории». В Пермском крае участники «Библиокаравана» познакомятся с организацией библиотечного дела и общим состоянием отрасли культуры в Перми, Губахе, Лысьве, Чусовом, Кунгуре и Ильинском. Гости Пермского края увидят региональную систему взаимодействия областных и муниципальных библиотек и побывают в библиотеках разных уровней. Это позволит оценить развитие библиотечного дела в регионе в целом, социокультурные достижения региона и интегрированность библиотек в общий культурный контекст.

Среди тем Форума: «Туризм и библиотека: за и против», «Библиотечное краеведение как стимул развития туризма», «Социальное и культурное партнерство в развитии туристского потенциала территории», сообщает пресс-служба краевой библиотеки имени А.М. Горького.

Положение о Форуме, его программа, список участников и другие подробности опубликованы на сайте-визитке «Библиокаравана-2018».