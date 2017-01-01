Пермскую химическую компанию оштрафовали за «отравление» воздуха Выбросы загрязняющих веществ превышали предельно допустимые нормативы в 5-320 раз

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Пермская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Госинспекцией по экологии и природопользованию Пермского края проверила деятельность химических предприятий, расположенных в микрорайоне Крым, так как жители микрорайона неоднократно жаловались на стойкий химический запах.

В ходе проверки прокуратура и Инспекция изучили производственные процессы предприятий, технологии и регламенты по выпуску продукции, а также эффективность работы установок по очистке выбросов.

В результате было установлено, что ООО «Пермская химическая компания» допускает выбросы в окружающую среду загрязняющих веществ, не очищенных до нормативного состояния. Зафиксированы случаи, когда выбросы по отдельным загрязняющим веществам превысили предельно допустимые нормативы от 5 до 320 раз.

По результатам проверки в отношении предприятия и его главного инженера возбудили дела об административных правонарушениях. Главного инженера предприятия оштрафовали на 10 тыс. руб., а предприятие — на 80 тыс. руб. Кроме того, природоохранный прокурор внес руководителю ООО «Пермская химическая компания» представление с требованием устранить выявленные нарушения закона, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.