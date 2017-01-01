Прошедший июль в Перми стал самым тёплым за 14 лет

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В Пермском крае средняя температура воздуха в июле 2018 года составила от +17,9°, а в Перми — +20,5°.

Как сообщает Гис-Центр ПГНИУ, июль в Перми стал самым тёплым за 14 лет, с 2004 года. Тогда средняя температура составила +21,3°. За последние 30 лет ещё теплее было лишь в 1989, 1998, 2000 и 2004.

За месяц зафиксировано 5 дней с максимальной температурой +30° и выше, что примерно соответствует норме.

В основном осадков было мало. На некоторых метеостанциях (Ныроб, Оханск, Оса) их выпало около четверти от месячной нормы, а в Перми — чуть больше половины. В ночь на 29 июля по центральным районам прошли сильные и очень сильные дожди. В Добрянке за 12 часов выпало 85 мм осадков. Это самое большое количество осадков для Пермского края за последние три года.