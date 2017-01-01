Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 3 августа

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Пермскому бизнесу пора менять вывески. Предпринимателей краевой столицы обязуют размещать вывески по утверждённым правилам.

К торгам приступить! В Перми разыграют 233 лота на право размещения нестационарных торговых объектов.

Переход на новый этап. В Перми в ночь на 4 августа закрывается движение всех видов транспорта на участке улицы Уральской.

Дорожная разметка — дело обязательное. В Перми с конца весны около 83 тыс. кв. м дорожной разметки нанесли с помощью краски и около 38 тыс. кв. м — термопластиком.

«Пенсионный манёвр». В Перми состоялось общественное обсуждение изменений в пенсионной системе в среде молодёжного сообщества.

Продлить активную жизнь. Осенью в Пермском крае для пожилых пациентов откроется ещё 12 гериатрических кабинетов.

Пришёл черёд фонтана. В рамках реконструкции сквера им. Розалии Землячки завершились работы по прокладке инженерных коммуникаций.

По «коням»! В Перми становятся популярными ночные велопрогулки.

Газета «Пятница» выходит тиражом 120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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