На эспланаде начали устанавливать оборудование для фонтана

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В Перми продолжается реализация первого этапа по благоустройству эспланады — устройство фонтана. Уже выполнены работы по строительству подземного помещения, его общая площадь составила 238 кв. м. Сейчас туда устанавливают форсунки и насосы, которые обеспечат работу фонтана.

Пробный запуск фонтана планируется осуществить уже осенью этого года, а официальный запуск состоится уже после благоустройства прилегающей территории, к 12 июня 2019 года. Свою готовность выступить на обновленной эспланаде выразил маэстро Владимир Спиваков. Это может произойти в рамках следующего, юбилейного всероссийского фестиваля «Владимир Спиваков приглашает...»

Ранее, 31 июля Ленинский районный суд Перми признал законность строительства фонтана на эспланаде, отказав в удовлетворении иска градозащитнику Денису Галицкому. Последний настаивает на том, что строящийся фонтан является объектом капитального строительства, и должен получить соответствующее разрешение и заключение экспертизы о его безопасности.

Напомним, новый фонтан на эспланаде будет представлять собой плоскостное сооружение 25 на 40 метров с водным экраном и проектором, все оборудование и технологическая часть будут под землей. В нем будут около 10 типов форсунок, которые позволят выдавать струи разного вида, например, вертикальные, веерные, спиральные, пенные или капельные. Для различных спецэффектов будут созданы «водный экран» и система лазерных лучей. Акустика позволит слышать музыку не только около фонтана, но и на сиденьях будущего амфитеатра. Это будет первый подобный многофункциональный объект в Перми, его можно будет интегрировать с концертами на эспланаде.

Источник — пресс-служба администрации губернатора

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