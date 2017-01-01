Пермскую семью Ощепковых признали лучшей многодетной семьей России

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Семья Ощепковых из Перми победила в номинации «Многодетная семья» на конкурсе «Семья года 2018». Заявки на участие поступили из всех 85 субъектов РФ. Регионы представили 329 семей, претендующих на почетное звание «Семья года». Награды победителям вручали в пяти номинациях: Многодетная семья, молодая семья, Семья — хранитель традиций, Сельская семья и Золотая семья России. Организатором конкурса выступило Министерство труда РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Конкурс «Семья года 2018» для семьи Ощепковых не первый, в котором они участвуют и занимают призовые места. В 2014 году они стали третьими в конкурсе «Лучшая замещающая семья» Перми. В 2015 —лучшей замещающей семьей, а в 2016 вошли в тройку лучших приемных семей Пермского края. Говоря о своей победе, в семье считают, что она стала возможна благодаря семейным традициям.

Надежда Подъянова, заместитель министра социального развития Пермского края: «В этой дружной семье воспитывается 14 детей, 12 из которых — приемные. Павел Борисович и Анастасия Олеговна (родители) стремятся к тому, чтобы каждый член семьи, чувствовал, что его любят. В процессе воспитания детей в семье родители изучают и видят потребности каждого ребенка, дают конкретно то, что ему необходимо. Мы очень рады, что эта замечательная семья получила достойное признание на Всероссийском конкурсе»