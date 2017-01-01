ПАО «Метафракс» и швейцарская компания Casale подписали контракт на проектирование второй установки меламина

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Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». Процедура подписания состоялась в Лугано (Швейцария) 24 июля. Стоимость проекта оценивается в 200 млн евро. Сообщается, что для его реализации компания планирует привлечь как собственные, так и заёмные средства. Проектно-сметную документацию на новую установку планируется подготовить до конца 2019 года.

Мощность второй установки составит порядка 40 тыс. тонн меламина в год. Она будет интегрирована в стоящийся сейчас в Г убахе комплекс «Аммиак-карбамид-меламин». С запуском второй установки Метафракс будет производить 80 тыс. тонн меламина ежегодно, войдет в топ-5 производителей в Европе, а также сможет полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.

Casale — мировой лидер по разработке и лицензированию собственных технологий в процессах производства аммиака, метанола, карбамида и меламина. Имеет представительства в России, США, Канаде, Бразилии, Индии, Китае, Египте, Иране, Пакистане и Индонезии. Штаб-квартира находится в Лугано, Швейцария.