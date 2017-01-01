«Талан» проведёт Ипотечный фестиваль в ЖК «Доминант»

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Следующий четверг, 9 августа, в компания «Талан» проводит Ипотечный фестиваль в жилом комплексе «Доминант»*, который активно строится в самом центре, на ул. Луначарского, 99.

Только в этот день с 9 до 19 часов пермяки смогут оформить кредит на квартиру в жилом комплексе «Доминант» с хорошей скидкой. Гости мероприятия ознакомятся с лучшими ипотечными программами и смогут подать заявку в 22 банка.

По мнению экспертов, сейчас банки предлагают самые интересные условия за последние 5 лет. Минимальный первый взнос за новую 1-комнатную квартиру в самом центре города составляет 300 000 рублей. При этом рассмотрение заявки проходит очень быстро: от 1 до 24 часов. Ставка по кредитам составляет от 8,7% годовых.

Компания «Талан» приглашает всех посетить Ипотечный фестиваль и забронировать понравившуюся квартиру до одобрения кредита.

Ипотечный фестиваль пройдет по адресу:

Пермь, ул. Революции, 21а (офис компании «Талан»)

9 августа с 9.00 до 19.00

Запишитесь по телефону: (342) 299-99-33

* Проектная декларация на сайте доминант-талан.рф. Застройщик ООО «ТАЛАН-РЕГИОН-5»

По сообщению пресс-службы компании «Талан»

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