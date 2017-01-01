В Пермском крае аннулировали лицензии 62 управляющих компаний

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С 1 мая 2015 года в Пермском крае выдали лицензии более пятистам управляющим компаниям. Об этом на пресс-конференции заявил начальник Инспекции государственного жилищного надзора региона Александр Евсюков.

У 62-х УК лицензии уже аннулированы, еще более 30-и УК сами прекратили деятельность.

«Зафиксировано более десяти решений суда о признании УК банкротами. К концу года останется 363 компании, у которых есть лицензии», — отметил Евсюков.

По его словам, в прошлом году перерасчёт населению за коммунальные услуги составил 20 млн руб. За эти полгода он составил 9,5 млн руб.

По словам Евсюкова, за последнее время также резко снизилось число «двойных квитанций» — в 25 раз. Под наблюдением инспекции находятся девять жилых домов, в которых зафиксированы случаи «двойных квитанций».