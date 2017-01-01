Капремонт части сквера около пермской набережной оценили в 268,3 млн рублей

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Вчера, 1 июля, администрация Перми объявила аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту территории общего пользования «Сквера на нижней части набережной реки Камы». Начальная цена контракта составляет 268,3 млн руб.

В техническом задании говорится, что объект капитального ремонта разделён на два этапа: первый — от спуска от Кафедрального собора до лестничного спуска с улицы Попова, второй — от лестничного спуска с Попова до границы земельного участка ОАО «Порт Пермь». Техническое задание подготовлено только для выполнения первого этапа капитального ремонта.

Общая площадь благоустройства составляет 24,1 тыс.кв.м. Согласно проекту, в сквере должно появиться несколько функционально-планировочных зон: детское игровое пространство с разделением зон по разным возрастным группам, лаунж-зона, зона проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий и прогулочная зона. Кроме того, в проекте предусматриваются площадки под монтаж комнаты матери и ребенка, торговых павильонов и туалетов. Подрядчик также должен проложить сети электроснабжения, наружного освещения, водопровода и канализации. Все работы требуется выполнить до 30 ноября 2019 года.

Заявки принимаются до 23 августа. Аукцион собираются провести 31 августа.