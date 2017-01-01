В Прикамье дисквалифицировали восемь руководителей УК

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В 2018 году в Пермском крае дисквалифицированы восемь руководителей управляющих компаний, ещё семеро ждут решения суда. В законную силу вступили решения по четырём руководителям. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков.

На данный момент дисквалифицированы Анна Хаджиева («УК «Моторостроитель»), Дмитрий Мальшаков («УК «Гарант»), Олег Катаев («УК «Сторм») и Наталья Крючкова («УК «Загарье», «Этажи», «Фаворит», «Движение»). Причём, Хаджиева и Мальшаков дисквалифицированы дважды.

По словам Евсюкова, в Прикамье встречаются случаи, когда один и тот же человек руководит сразу несколькими управляющими компаниями. В данном случае его дисквалификация (то есть временный запрет работать в УК, — ред.) распространяется и на его работу в других управляющих компаниях.