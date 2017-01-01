В день ВДВ в Перми перекроют улицы

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Завтра, 2 августа, в Перми с 09:30 десантники будут собираться на набережной Камы в районе летних касс у Речного вокзала. В 11:00 колонна направится по улицам Монастырской и Сибирской до сквера Советской Армии.

Там десантники возложат цветы и венки к памятникам Уральскому добровольческому танковому корпусу и «Разорванное братство». С 13:30 празднование Дня ВДВ продолжится на стадионе «Юность», где для десантников пройдет культурно-досуговое мероприятие со спортивными состязаниями и показательными выступлениями.

Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, в связи с прохождением колонны с 10:00 до 12:00 перекроют улицу Монастырскую на участке от здания Речного вокзала до Сибирской, а также улицу Сибирской от Монастырской до Белинского. Кроме этого, движение будет приостанавливаться по перпендикулярным улицам.

Во время прохождения колонны будет производиться приостановка движения общественного транспорта: автобусы №3, №33 и №63 и троллейбус №1.

Кроме того, будет запрещена остановка и стоянка по улице Монастырской от улицы Максима Горького до дома №3 по улице Монастырская.

Источник — пресс-служба администрации Перми