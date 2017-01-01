В августе средняя температура в Перми составит +15

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Жара спадёт после 3 августа, и в выходные похолодает до +12.

Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, средняя температура августа в Перми может составить около +15 градусов. В начале месяца ожидаются резкие колебания температуры: например, 3 августа — потепление до +24…+29°, а днём 4 августа — похолодание до +12..+17°. В середине месяца температура прогнозируется на 1-2 градуса ниже нормы, а во второй половине августа — около нормы. Периоды жаркой погоды маловероятны.

Ожидаемое количество осадков за месяц составит 60-80% от климатической нормы, а по югу края около нормы. Наибольшее их количество может выпасть 8-15 августа, когда над большей частью Европейской России и Урала будет преобладать высотная ложбина.



При этом синоптики отмечают, что долгосрочный прогноз имеет высокую степень неопределённости, особенно это касается второй половины месяца, и может не подтвердиться.