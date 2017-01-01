Максим Решетников попал ТОП-15 губернаторов по теме «ЖКХ»

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Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ за июнь 2018 года.

В основу медирейтинга вошли порядка 45,7 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

В результате за июнь глава Прикамья Максим Решетников поднялся на 16 позиций — с 31 на 15 строчку рейтинга.

В исследовании говорится, что такой скачок произошёл, потому что Максим Решетников принял участие в межведомственном совещании о практике исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и отметил, что за последний год в регионе проведена большая работа по наведению порядка в ЖКХ.

Напомним, межведомственное совещание о практике исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства состоялось в середине июня. В рамках мероприятия глава региона Максим Решетников поручил зампреду Правительства — руководителю Региональной службы по тарифам Антону Удальеву в ближайшее время подготовить предложения по усилению Фонда капремонта. А также поручил главам крупных городов при наличии возможности и заинтересованности создать службы техзаказа и усилить работу своих управлений капительного строительства.

Источник — пресс-служба администрации губернатора