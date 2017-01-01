Инвесторы Прикамья смогут получить статус резидента индустриального парка в режиме онлайн

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В Пермском крае начал работу новый инвестиционный портал — investperm.ru. Он был презентован губернатору и членам Совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата в регионе 31 июля.

Интерактивный портал разработан по поручению главы региона и является системой «единого окна» для российских и зарубежных инвесторов, желающих вложиться в Пермский край. Сегодня это единая онлайн-площадка для всех запросов и предложений бизнеса.

По словам директора Агентства инвестиционного развития Пермского края Павла Носкова, портал создан для того, чтобы бизнес мог максимально оперативно получать всю необходимую информацию для принятия решений. Он должен «онлайн» дополнить ту работу, которую Агентство ведёт в реальной жизни.

На портале создан агрегатор мер поддержки инвестиционных проектов на территории Пермского края. Специалисты Агентства помогут выбрать вариант поддержки, подходящей конкретному бизнесу.

Так, здесь можно узнать условия заключения специнвестконтрактов, получения статуса «приоритетного инвестиционного проекта», резидентства в территории опережающего социально-экономического развития. На портале инвесторы могут за несколько минут ознакомиться с условиями получения льготы или кредита на условиях поручительства, вариантами приобретения оборудования в лизинг и т.д. Сервис онлайн консультаций по вопросам налогообложения, арендных ставок, наличия свободных площадок и их стоимости также позволит бизнесу оперативно получить нужную информацию. На портале можно подать заявку на осмотр инвестиционной площадки или здания, а также сообщить о вновь появившемся инвестобъекте.

На инвестиционном портале размещается карта Пермского края, на которой отмечены инвестиционные площадки, а также инвестиционные проекты, находящиеся в стадии реализации. Информация будет регулярно дополняться и обновляться.

В ближайшее время портал станет инструментом Электронного взаимодействия инвестора с органами государственной власти, представителями естественных монополий и регионального бизнеса — получить земельный участок для реализации инвестиционного проекта, подать заявку на подключение к инженерным сетям или стать резидентом индустриального парка можно будет в режиме онлайн.

Источник — пресс-служба администрации губернатора