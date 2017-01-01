Власти создадут каталог промышленной продукции предприятий Прикамья

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Министерство промышленности и торговли Пермского края объявило открытый конкурс на создание интерактивного каталога промышленной продукции предприятий региона. В каталоге будет представлена актуальная информация о предприятиях края, их продукции, её конкурентных преимуществах и технических характеристиках.

Согласно техзаданию, каталог предназначается для использования краевым минпромом и профильными чиновниками, в том числе, сотрудниками Регионального центра инжиниринга, а также руководителями предприятий и простыми жителями края. В системе планируется разместить два модуля — сам каталог и личный кабинет пользователя.

Целями создания каталога названо повышение качества информирования граждан и организаций о предприятиях, работающих в Пермском крае. Интерактивный каталог даст возможность представить своё предприятие пользователям в удобном и выгодном виде, а также поможет пользователям найти интересующее предприятие и продукцию, получить о нём исчерпывающую информацию.

Итоги торгов подведут 3 августа. Начальная (максимальная) цена контракта 665 тыс. рублей. Срок выполнения работ — декабрь 2018 года.