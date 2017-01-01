«Фестиваль KAMWA был, есть и будет знаковым и брендовым проектом для Пермского края» Краевое министерство культуры надеется продолжить сотрудничество с дирекцией фестиваля

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«Новый компаньон» получил официальный комментарий Министерства культуры Пермского края по поводу решения Наталии Шостиной больше не проводить Международный фестиваль современных этнических культур KAMWA. В комментарии говорится:

«Фестиваль KAMWA был, есть и будет знаковым и брендовым проектом для Пермского края. Мы готовы и дальше оказывать ему поддержку. Кстати, в этом году средства на его проведение со стороны Министерства культуры Пермского края были увеличены. Понимаем, что это сложный проект, который требует от организаторов массы сил. Мы со своей стороны готовы поддерживать их и помогать в реализации. Министерство культуры всегда открыто для продолжения той большой совместной работы, которую мы ведём с дирекцией фестиваля».