Земское собрание не приняло отчёт главы Гайнского района Владимира Исаева за 2017 год

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По информации «Нового Компаньона», депутаты Земского собрания Гайнского муниципального района Пермского края поставили оценку «неудовлетворительно» отчёту главы района Владимира Исаева по итогам его работы за 2017 год. Ему выдвинули претензии сразу по нескольким пунктам.

Эту информацию подтвердил источник в администрации губернатора. Собеседник отметил, что это первый «неуд», который Владимир Исаев получил от депутатов Земского собрания. Теперь он должен будет представить отчёт повторно. Если он также не будет принят, депутаты получат право поставить вопрос об отставке главы района.

Сам Владимир Исаев сообщил «Новому Компаньону», что эта информация не соответствует действительности. По его словам, решение по отчёту депутатами не принято, а сам отчёт перенесён на месяц.