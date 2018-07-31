«Протон-ПМ» перестанет выпускать двигатели для ракет «Протон» до конца года

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Как сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов, в России прекратят производство двигателей для ракет-носителей тяжёлого класса «Протон-М».

«Производство двигателей в рамках тех потребностей, которые нам сформулировал ГКНПЦ имени Хруничева, будет остановлено в Перми в этом году. Если не возникнет каких-то новых контрактов на запуски ракет «Протон», со следующего года эти двигатели производиться уже не будут»,— сказал Игорь Арбузов.

В связи с этим планируется загрузить ПАО «Протон-ПМ» другими заказами. По словам Игоря Арбузова, они могут быть связаны с продукцией ТЭК, испытаниями газотурбинных установок, сборкой и испытаниями газотурбинных электростанций, производством деталей насосов для нефтегазовой отрасли.

Напомним, в сентябре 2016 года президентом РФ Владимир Путин утверждил план увеличения доли гражданской продукции на предприятиях ОПК. К 2020 году концентрация «гражданки» на промышленных предприятиях должна достигнуть 17%, к 2025 году — 30%, а к 2030 году — 50%. Ранее «Протон-ПМ» закрепили в проекте в качестве возможного разработчика и производителя насосных агрегатов высокого давления для работы в тяжёлых условиях эксплуатации. В рамках стратегии диверсификации ПАО «Протон-ПМ» также рассматривалась возможность производства для нужд «Газпрома» криогенной техники для транспортировки сжиженного газа.