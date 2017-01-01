За полгода в Прикамье долги за отопление снизились на 300 млн рублей

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По итогам I полугодия 2018 года задолженность за тепло перед компаниями «Т Плюс» в Пермском крае составила 8,2 млрд руб. По сравнению с началом года, этот показатель незначительно снизился: на 1 января задолженность составляла 8,5 млрд руб.

Половина всех долгов приходится на УК-посредников, которые накопили 4,1 млрд руб. задолженности. На 1 января эта сумма составляла 4,3 млрд руб. Сейчас в регионе в отношении руководства УК-должников ведётся расследование более 30 уголовных дел.

За полгода задолженность ТСЖ Прикамья снизилась с 1 млрд руб. до 823 млн руб. В разрезе городов наибольшие долги имеют потребители Перми — 6,1 млрд руб. Из них на управляющие компании приходится 3,3 млрд руб.

Долги жителей края, которые рассчитываются за тепловую энергию напрямую, составили 2,3 млрд руб., что на 300 млн руб. больше, чем в начале года. Как сообщает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс», в основном, на рост задолженности влияет сезонный фактор — в ходе отопительного сезона некоторые жители копят долги за энергоресурсы. Но в летние месяцы уровень платёжной дисциплины граждан выравнивается.