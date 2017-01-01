«ЕвроХим» строит для сотрудников в Березниках новый жилой микрорайон

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Для сотрудников Усольского калийного комбината компании будет построено 98000 кв. м жилья. Сроки строительства микрорайона не меняются.

Как сообщили в пресс-службе Усольского калийного комбината компании «ЕвроХим», реализация проекта по строительству в г. Березники Пермского края жилого микрорайона для сотрудников комбината продолжается согласно графику.

Как и было запланировано ранее, всего будет построено 98 000 кв. м жилья, а также социальные объекты — 2 детских сада, школа, спортивный комплекс, магазин и кафе.

Окончание строительства всего микрорайона будет осуществлено в 2025 году по соглашению с администрацией Пермского края в рамках специального инвестиционного контракта, заключённого 11 ноября 2016 года компанией «ЕвроХим».

В настоящее время ведётся строительство инженерных коммуникаций, и идёт процедура смены подрядчика строительства по жилым домам, которая будет завершена до конца 2018 года.

Данный процесс не окажет влияния на сроки реализации проекта.

Уже в четвертом квартале 2018 года будет закончено строительство основной части инженерных коммуникаций, а в 2019 году будут сданы в эксплуатацию первые 4 пятиэтажных жилых дома.

По сообщению пресс-службы ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»

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