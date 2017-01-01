Тринадцатая KAMWA, вероятно, стала последней

Министр Вячеслав Торчинский в это не верит


Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»
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Камва

Директор Международного фестиваля современных этнических культур Наталия Шостина считает, что время жизни её знаменитого проекта закончилось. Тринадцатая KAMWA, прошедшая в минувший уик-энд в Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка», стала последней.

Основная причина сворачивания фестиваля, по словам менеджера, — изменившееся время. В 2006 году, когда он был задуман, фестиваль стал первым в России современным культурным проектом — технологичным, просчитанным, с глубокой внутренней логикой и сильной идеей — в сфере этнических культур. Это был исключительный фестиваль, который решительно отказался от «матрёшек и кокошников» в пользу подлинности и инновационности. За прошедшие с момента старта «Камвы» 12 лет фестиваль стал одним из крупнейших в Европе событий в своей сфере. Его уровень год от года рос, и автор проекта хочет завершить его на пике, чтобы KAMWA осталась в памяти как по-настоящему красивое и исключительное событие.

Конечно, возникает вопрос, почему бы не развивать проект дальше, если у него такие богатые возможности. По этому поводу Наталия Шостина сообщает, но в нынешних обстоятельствах делать это невозможно — по материальным причинам.

В течение пяти лет у «Камвы» был мощный спонсор — Экопромбанк, который, по словам Шостиной, поддерживал проект бескорыстно — не ради рекламного эффекта, а по принципу сходства идеологий. Однако в 2016 году банк претерпел банкротство, и в последние три года спонсора у фестиваля нет. Всё финансирование осуществляется за счёт краевого бюджета и не меняется на протяжении ряда лет, оставаясь на уроне 5,5 млн руб.

Это было бы не так плохо, если бы львиная доля этих средств не уходила на инфраструктурное обеспечение. Дело в том, что инфраструктура музея «Хохловка», по словам Шостиной, остаётся на уровне ХХ века даже в том, что касается самых базовых элементов — электричества, воды, туалетов. В этом году не удалось запитать от музейной электросети ни одну из площадок: всё делалось на генераторах. Большинство музейных объектов находятся в аварийном состоянии, укрыться от дождя негде. Когда начался ливень, фестивальные события пришлось отменить полностью, потому что в единственном большом помещении — крытом дворе усадьбы Боталовых-Баяндиных, куда можно было бы перенести часть выступлений, прохудилась крыша и нет розеток.

Сложно обстоят дела и с охраной территории музея: приходится привлекать частные охранные агентства. В этом году именно охранники частной компании «Ратибор» вовремя заметили возгорание на территории солеваренного комплекса и смогли предотвратить масштабный пожар.

Год назад Наталия Шостина объявила, что хотела бы проводить «Камву» в Перми, но краевые власти настояли на том, чтобы фестиваль проходил в Хохловке. «Это прекрасное место, древнее поселение, настоящее место силы, мы все его любим, — говорит директор фестиваля о Хохловке. — Но каждый фестиваль там — это риски, как репутационные, так и финансовые, причём не только для нас, но и для всего Пермского края».

По словам Наталии Шостиной, в финансовом отношении проект выгоден только самому музею, в котором в эти дни наплыв посетителей.

В условиях, когда инфраструктурные затраты первичны, а творческие проекты приходится финансировать «по остаточному принципу», трудно развивать фестиваль. И в самом деле, невозможно было не заметить, что музыкальная программа этого года была послабее, чем в былые времена.

Одновременно с фестивалем закрываются и другие проекты ПРОО «Камва» — шоурум в ЦУМе, «Чудо чуди» и «Антология фольклора народов Прикамья». По словам Наталии Шостиной, её проекты по продвижению прикамских брендов и созданию «фирменных» сувениров Пермского края тоже не поддерживаются и не окупаются. Гранты, которые можно получить на подобные цели по программе «Арт-резиденция» — не более 200 тыс. руб, что для подобных проектов — не уровень.

Наталия Шостина затрудняется сказать, чем будет заниматься в дальнейшем. По её словам, сейчас её главная цель — сдать все отчёты, чтобы уйти со спокойной душой.

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский не готов пока комментировать заявление Шостиной, поскольку с ним она своё решение не обсуждала. Он надеется, что, когда пройдёт усталость от последнего фестиваля, проходившего в столь экстремальных погодных условиях, его директор ещё может передумать. По словам Торчинского, на следующий год в бюджете минкульта предусмотрено финансирование очередной «Камвы». Об инфраструктурных проблемах музея «Хохловка» министр прекрасно знает. По его словам, сейчас готовится масштабная программа развития музея с привлечением коммерческих инвесторов.

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