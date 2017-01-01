Суд признал законность строительства фонтана на пермской эспланаде

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Ленинский районный суд Перми отказал в иске градозащитнику Денису Галицкому, который просил признать незаконным строительство фонтана на эспланаде перед зданием Законодательного собрания Пермского края.

Денис Галицкий настаивает на том, что строящийся фонтан является объектом капитального строительства и должен получить соответствующие разрешение и заключение экспертизы о его безопасности. В свою очередь, ответчик, МКУ «Пермблагоустройство», пытается доказать обратное: они представили заключение экспертной организации о безопасности строящегося объекта.

Денис Галицкий в разговоре с «Новым Компаньоном» отметил, что еще не получал мотивировочную часть решения и пока не знает, на чем конкретно основаны выводы суда. Однако, он в любом случае намерен обжаловать это решение. По его словам, представленное ответчиком экспертное заключение не является экспертизой, проведенной в установленном законом порядке.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться