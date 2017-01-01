«Звезда» проиграла «Зениту» из Ижевска

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Футбольный клуб «Звезда» на своём поле уступил «Зениту» из Ижевска со счётом 2-3. Большую часть матча пермские футболисты владели преимуществом, но не смогли его удержать.

Встреча проходила в рамках 1/128 финалаа Кубка России. В «Звезде» голами отметились футболисты Субботин и Гусейнов, в команде из Удмуртии забили Русских, Венских и Крюков.

Следующий матч «Звезда» проведет 2 августа в Ульяновске с местной командой «Волга».