«Звезда» проиграла «Зениту» из Ижевска
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Футбольный клуб «Звезда» на своём поле уступил «Зениту» из Ижевска со счётом 2-3. Большую часть матча пермские футболисты владели преимуществом, но не смогли его удержать.
Встреча проходила в рамках 1/128 финалаа Кубка России. В «Звезде» голами отметились футболисты Субботин и Гусейнов, в команде из Удмуртии забили Русских, Венских и Крюков.
Следующий матч «Звезда» проведет 2 августа в Ульяновске с местной командой «Волга».
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