В Перми собираются построить ещё одно кладбище «Лесное» кладбище появится в Мотовилихинском районе рядом с пересечением Восточного обхода и Лядовского тракта

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Фото: Константин Долгановский

Вчера, 31 июля, администрация Перми объявила конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству кладбища «Лесное». Предполагается, что оно будут располагаться на территории, ограниченной лесным массивом, на пересечении Восточного обхода и автомобильной дороги Пермь — Новые Ляды. Размер кладбища составит 40 га.

Начальная цена контракта составляет 7,4 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 августа. Их рассмотрят 29 августа. Победитель конкурса должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и сделать землеустроительные работы. Результаты инженерных изысканий и проектная документация подлежат прохождению государственной экспертизы.

В проекте кладбища подрядчик должен предусмотреть кварталы захоронений, подъездную дорогу и тротуары между кварталами, административно-бытовой корпус и технологический проезд для обслуживающего транспорта, места и сооружения для сбора мусора, систему ливневой канализации, условия для маломобильных людей и общественный туалет.

Победителю конкурса нужно представить заказчику проектные предложения до 3 декабря. Причём презентационные материалы должны включать в себя и 3D-изображение планируемого объекта. Полный комплект документации нужно предоставить заказчику до 13 мая 2019 года, а положительное заключение государственной экспертизы — до 25 ноября.

Отметим, по данным городской администрации, на сегодняшний день в Перми имеется 17 общественных кладбищ. Однако для новых захоронений открыты только четыре из них: «Банная гора» (новое), «Заозерское», «Головановское», «Ново-Лядовское». Ещё на восьми погостах («Южное», «Закамское», «Окуловское», «Верхне-Курьинское», «Кислотные дачи», «Заборное», «Северное») допускаются только семейно-родственные захоронения. Остальные кладбища являются полностью закрытыми. Также в городе планируется построить крематорий, но его планируется ввести в эксплуатацию не раньше чем через три года.

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