Хочешь жить на Гайве? Квартиры, готовые для жизни в центре района

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Задумываетесь о собственном жилье? Давайте посчитаем вместе! Квартирный вопрос всегда актуален, особенно когда речь идет о первом жилье для студента или уютном гнёздышке для молодой семьи. Возьмём светлую и уютную 1-комнатную квартиру новом доме в микрорайоне Гайва в доме на ул. Писарева, 25Б, которая стоит всего 1,9 млн рублей!* Минимальный первоначальный взнос по ипотеке — 15% (285 тысяч рублей). Если взять ипотеку на 20 лет под 9,1% годовых, ежемесячный платёж составит 14 600 рублей — это 487 рублей в день — равноценно походу в кино**.

А средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Перми обходится примерно в 15 тысяч в месяц, то есть столько же, сколько платеж по ипотеке. Но разница в том, что Вы платите уже за свое жилье! И ключи в день сделки.

При этом дом сдан в 4 квартале 2017 года и полностью готов к проживанию: все квартиры имеют полную качественную отделку с установленной сантехникой, электрической плитой и качественной стальной входной дверью. Вместительная прихожая с установленным шкафом-купе в каждой квартире, просторная лоджия, кухня и спальня. Во дворе дома детская площадка, открытая наземная парковка. Рядом с домом расположена основная инфраструктура: парк культуры им. Чехова, новый торговый центр «КИТ», Гимназия № 3, Школа № 104, детские сады №175 и №394.

Узнайте подробности в офисе продаж PAN City Group по адресу: Пермь, ул. Ленина, 72а и по телефону (342) 257-17-17 .

*ООО «ПАН Сити Групп» является агентом ООО УК «Парма-Менеджмент», ДУ ЗПИФ недвижимости «Строгановский-Недвижимость», которому принадлежат квартиры **

** Подробный расчет в офисах продаж ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Подробности в отделе продаж по телефону 257-17-17 и в офисе компании ООО «ПАН Сити Групп» по адресу: ул. Ленина, 72а. Информация о ценах на panperm.ru.

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