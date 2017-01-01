Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 31 июля

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Объединяй и властвуй. В каких территориях Прикамья в сентябре ожидаются самые интересные избирательные кампании.

Мусоровоз тронулся. Власти Прикамья планируют выбрать регионального оператора по обращению с ТКО до 5 сентября.

Будущее нельзя аутсорсить. Как будет меняться мир, и какими навыками надо обладать в ближайшие 15—20 лет, чтобы быть успешным.

Аттестат трезвости. Как дни запрета продажи спиртных напитков влияют на алкогольный бизнес в Прикамье.

Снесённые ветром. Что произошло с «формальдегидными» домами, построенными для переселенцев из зоны провалов, за последние шесть лет?

Михаил Сюткин: Жители остаются у разбитого корыта, тогда как бизнес получает прибыль. Первый зампред краевого правительства — об изменениях градостроительного законодательства.

В полёт, за мёдом, на огонь Гефеста. Август в Прикамье — месяц фестивалей.

Большая стихия на Хохловских холмах. KAMWA-2018 запомнится многим, и по многим причинам.

Улица начинается с галереи. Тополевый переулок претендует на звание новой точки притяжения на карте Перми.

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