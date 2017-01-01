В Перми стартовал четвертый этап «Red Bull Trans-Siberian Extreme»

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В минувшие выходные на Соборной площади Перми стартовал четвёртый этап велогонки «Red Bull Trans-Siberian Extreme». Участников пришли поддержать профессиональные спортсмены федерации велоспорта Пермского края и простые жители города. Гонщики отправились в путь по федеральной трассе Р-242, через Пермский край, а затем в Свердловскую область.

Отметим, что это самый протяжённый велосипедный заезд в мире. Всего гонка включает в себя 15 этапов длиной от 260 до 1372 км вдоль Транссибирской магистрали. Участникам предстоит пересечь пять климатических и восемь временных зон, более 80 км подъёмов, и в целом провести в пути порядка трёх недель.

Гонщики финишируют 17 августа во Владивостоке, побывав по пути в Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Красноярске, Иркутске, Улан-Уде, Чите, Благовещенске и Хабаровске.

В гонке участвуют шесть атлетов из шести стран с четырёх континентов: победитель Race Across America — 2016, серебряный призёр Red Bull Trans-Siberian Extreme (RBTSE) — 2017 Пьер Бишофф (Германия), участник RBTSE — 2016 и 2017 годов Марсело Флорентино Соарес (Бразилия), знаменитый российский шоссейный велогонщик Владимир Гусев, участник RBTSE — 2017 Микаэль Кнудсен (Дания), а также Патрисио Дусе (Испания) и Амит Самарт (Индия).

Источник — пресс-служба администрации губернатора