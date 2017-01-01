Жителей Пермского края ожидает прохладная неделя

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Средняя температура будет примерно на 4° ниже, чем на предыдущей неделе и в целом за июль.

Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, днём 30 июля ожидается +19…+24° (в Перми до +23°), а завтра — +21…+26° (в Перми до +25°). При этом ночь на 31 июля будет прохладной, с минимальной температурой +7…+12°.

Среда окажется самым тёплым днём этой недели. В Перми потеплеет до +26°, а по юго-западу края — до +28°. Во второй половине дня начнутся дожди с грозами. По северу и востоку края погода испортится раньше, поэтому температура днём там не превысит +20…+22°.

В четверг, 2 августа, также возможны ливневые дожди и грозы. Температура воздуха по юго-западу края останется на уровне +23…+26°. В Перми максимальная температура будет зависеть от облачности и при прояснениях может повыситься до +25°.

В пятницу, 3 августа, в крае ожидается резкое похолодание. Максимальная температура днём составит +12…+15° (по юго-западу до +18°). В ночь на субботу может похолодать до +3…+8°. Но, по предварительным данным, похолодание будет непродолжительным, и в конце недели температура вернётся к норме.