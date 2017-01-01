Пермский край вошёл в число лидеров по переработке пластмассы Регион оказался в топ-15 рейтинга с тремя перерабатывающими предприятиями

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В связи с переходом субъектов РФ на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) Министерство природных ресурсов и экологии России провело оценку количества предприятий, занимающихся переработкой пластмассы в регионах страны.

Пермский край вошел в число 15-ти регионов-лидеров, где находится наибольшее число предприятий по переработке пластика — тар, пакетов, и других изделий. В нашем регионе их три. Столько же в Пензенской, Тюменской и Волгоградской областях, Мордовии и Ханты-Мансийском АО.

Всего в России действует 78 подобных организаций в 28 регионах. Глава Минприроды России Дмитирий Кобылкин считает, что этого количества недостаточно: «Отрасль по переработке отходов должна развиваться активней, и мы со своей стороны, как госрегулятор, должны обеспечить условия для прихода в новую отрасль управления отходами малого и среднего бизнеса». Кроме этого, он отметил важность создания в регионах страны системы пунктов сбора вторичного сырья.

По оценкам Региональной службы по тарифам Пермского края, в нашем регионе степень охвата системой сбора ТКО колеблется от 20 до 98% от производимых отходов. Из них только 4% приходится на раздельный сбор ТКО. Работа в этом направлении будет усилена: «Правительство края видит вторичную переработку ТКО одним из приоритетов и проводит «зелёную реформу» отрасли. Одним из условий, которое будет стоять перед региональными операторами по вторпереработке — увеличение в разы объёмов переработки отходов».

Ранее Минприроды России подготовило законодательную базу для введения раздельного сбора мусора. В частности, изменения в 89 ФЗ «Об отходах производства и потребления», утвердило порядок сбора ТКО, а также транспортировку и переработку отходов. Эти изменения дают возможность производителям и переработчикам отходов организовывать пункты раздельного сбора.

Источник — пресс-служба администрации губернатора