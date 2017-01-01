В Прикамье создадут общественный совет по оценке условий образовательной деятельности Он займется выработкой рекомендаций по улучшению работы образовательных учреждений

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В Пермском крае создадут общественный совет для независимой оценки условий, в которых учебные заведения региона предоставляют образовательные услуги. Приказ Министерства образования Пермского края о его создании опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В совет войдут пять членов. Он будет формироваться Общественной палатой Пермского края по представлению краевого минобра из числа представителей общероссийских общественных организаций, созданных в целях защиты прав обучающихся и их родителей, а также объединений инвалидов.

Оценка условий образования будет проводиться по таким общим критериям, как открытость и доступность информации об образовательном учреждении, комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, доброжелательность и вежливость работников, удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности и доступность услуг для инвалидов.

При этом в совет не смогут войти представители государственных и муниципальных органов власти, а также организаций и объединений сферы образования. Кроме того, совет не будет осуществлять свою работу в отношении образовательных учреждений, действующих в рамках судебно-исправительной системы.

Члены совета будут представлять результаты оценки образовательных учреждений в Министерство образования края, а также вносить предложения по улучшению их работы. При этом совет сможет проверять одно и то же учреждение не чаще одного раза в год и не реже одного раза в течение трех лет.



