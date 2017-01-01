В Прикамье чаще всего причиной инвалидности у детей становятся психические расстройства Следом идут врождённые аномалии и болезни нервной системы

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Фото: Игорь Катаев

В Пермском крае в структуре заболеваний, которые обусловили возникновение инвалидности у детей, первое место занимают психические расстройства. Об этом сообщается в докладе правительства «О положении семей с детьми за 2017 год», который могут представить депутатам Законодательного собрания на ближайшем пленарном заседании 16 августа.

Так, в 2017 году в Прикамье заболеваемость детьми психическими расстройствами составила 23,7%. В отличие от предыдущего года показатель снизился на 0,2%.

Второе место в структуре заболеваний, повлекших инвалидность, занимают врождённые аномалии — 17,5%. В 2016 году этот показатель был равен 20%.

Присвоение инвалидности детям из-за болезней нервной системы по сравнению с 2016 годом также снизилось: с 15,8% до 13,9%.

Напомним, ранее одного из подростков, напавших в январе на пермскую школу №127, признали психически больным и направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. После инцидента в школе №127 депутат государственной думы РФ Игорь Шубин выступил с инициативой ввести штрафы для родителей, отказывающихся от психологического освидетельствования детей. Предполагаемый размер санкции составит 2-3 тыс. руб. Законопроект предполагает внесение поправки в статью КоАП о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Документ подразумевает наделение комиссии по делам несовершеннолетних правом направлять детей, которые демонстрируют общественно опасное поведение, на обследование к психологу.