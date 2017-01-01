После грозы жители Гремячинского городского округа остались без света Электроснабжение восстановили через восемь часов

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Вчера, 29 июля, в 08:58 при технологическом нарушении отключились воздушные линии 110 кВ «Кизеловская ГРЭС — Чусовая», «КГРЭС — 3 — Снежная». Это привело к нарушению электроснабжения в Гремячинском городском округе и расположенных поблизости от него посёлках Юбилейный, Безгодово, Шумихинском и селе Усьва. В результате без электроснабжения остались порядка 8 тыс. жителей.

Энергетики незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам. В первую очередь они восстановили энергоснабжение социально-значимых объектов. Для этого, в город Гремячинск из Чусового был оперативно доставлен резервный источник электроснабжения мощностью 100 кВт.

Всего в восстановительных работах было задействовано порядка 11 ремонтных бригад, оснащённых 12 единицами техники и всем необходимым оборудованием. Но, как сообщает пресс-служба филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго», их работе сильно мешали труднопроходимый характер пересеченной лесистой местности и наличие многочисленных водных преград.

Полностью электроснабжение удалось восстановить в 17:07. На данный момент все потребители получают электроэнергию в полном объёме.

Отметим, в выходные на территории Пермского края прошли грозы и сильные дожди. По данным ГИС-Центра ПГНИУ, в Добрянке за 12 часов выпало 85 мм осадков (свыше месячной нормы), в Лысьве — 34 мм, в Кочево — 41 мм, в Губахе — 32 мм. По данным гидропостов, за с 08:00 28 июля по 08:00 29 июля в Краснокамске выпало 51 мм осадков, в Слудке (Купросе) — 49 мм, в Ошибе — 43 мм, в Верхнечусовских Городках — 34 мм, в Карагае — 29 мм, а в Лямино — 25 мм.