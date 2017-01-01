За первое полугодие прокуратура Прикамья выявила более 30 тыс. нарушений

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В прокуратуре Пермского края подвели итоги работы ведомства за 1 полугодие 2018 года.

На расширенном заседании прокурорской коллегии прокурор Пермского края Андрей Юшманов рассказал, что за отчетный период правоохранителями было выявлено более 30 тыс. нарушений закона, внесено около 13 тыс. актов прокурорского реагирования. Кроме того, возбуждено 124 уголовных дела, 1,7 тыс. лиц привлечено к административной ответственности, 5,4 тыс. лиц — к дисциплинарной.



В числе приоритетных направлений работы ведомства назван надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции. В этой сфере за шесть месяцев выявлено более 1,2 тыс. нарушений. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 323 лица привлечено к дисциплинарной ответственности, в том числе 11 уволено в связи с утратой доверия, возбуждено 15 уголовных дел, 41 лицо привлечено к административной ответственности.



Также в течение полугодия на постоянном контроле прокуроров оставались вопросы в сфере оборонно-промышленного комплекса, лесопользования, безопасности дорожного движения, предупреждения преступности в сфере незаконного оборота наркотиков. Помимо прочего, принятые меры прокурорского реагирования позволили добиться погашения задолженности по заработной плате в крае в размере 184 млн руб.



Источник — прокуратура Пермского края