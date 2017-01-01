Жители Прикамья примут участие в разработке стратегии развития «Хохловки»

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Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Фото: Константин Долгановский

Министерство культуры и рабочая группа по развитию туризма при администрации губернатора проводит опрос на тему, что жители и гости региона хотели бы видеть в этнографическом музее «Хохловка».

«Мы работаем над переосмыслением бренда и образа «Хохловки». Для этого мы хотели взять у вас небольшое интервью про это прекрасное место», — говорится в приветственном сообщении. Опрос включает в себя 18 вопросов по возможным преобразованиям «Хохловки». Жители могут рассказать, чего, по их мнению, на площадке музея не хватает, и какие активности им хотелось бы там видеть.

Результаты голосования будут приняты во внимание при формировании мероприятий по развитию музея, пояснили специалисты регионального Минкульта.

Голосование занимает не более 10 минут, пройти его можно по ссылке с компьютера или смартфона.

Напомним, архитектурно-этнографический музей «Хохловка» — первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. Музей начал создаваться в 1969 году и был открыт для посетителей в сентябре 1980 года. Сегодня «Хохловка» объединяет 23 памятника деревянного зодчества конца XVII — второй половины XX вв., которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья.

Здесь ежегодно проводятся ставшие традиционными массовые мероприятия — праздники народного календаря «Проводы Масленицы», «Троицкие гуляния», «Яблочный Спас», фольклорные музыкальные праздники, фестиваль военной реконструкции «Большие манёвры на Хохловских холмах» и международный фестиваль «KAMWA».

Источник — пресс-служба администрации губернатора

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