В Перми возможен вынос грунта как около «Волгоград-Арены»

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Больше всего опасных мест в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах

В Перми может повториться похожая ситуация как в Волгограде, где 15 июля из-за ливней потоками воды вынесло грунт около стадиона «Волгоград-Арена» и было объявлено о чрезвычайной ситуации.

Как сообщают экологи ПГНИУ, в Перми существуют «участки с неустойчивыми грунтами по берегам рек, вблизи крупных логов и оврагов, на участках пересечений тектонических нарушений». То есть дома на них строить очень опасно.

«На начальном этапе реализации генплана геологи Пермского университета разработали концепцию геологической безопасности Перми: перед стройкой нужно делать более детальные инженерно-геологические изыскания, не закрывать глаза на возможные проблемы, не использовать в таких местах насыпной грунт, применять более жесткие требования к фундаментам. В рамках Генплана нужно выделить эти опасные зоны и ограничить строительство в них», — цитирует кандидата географических наук, заведующий лабораторией экологии и охраны природы ПГНИУ Дмитрия Андреева пресс-служба университета.

Экологи говорят, что пермским застройщикам нужно учитывать геоспецифику. Например, больше всего опасных участков в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах — по 10. А есть они во всех районах города.

В связи с этим, экологи составили карту опасных мест, а соответственно и опасных домов, расположенных на этих территориях.

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