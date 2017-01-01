«Звезда» выиграла первый матч в чемпионате

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Во втором туре ПФЛ пермский клуб победил «Челябинск» — 2:1.

Пермский футбольный клуб «Звезда» 26 июля провел свой первый домашний матч и одержал первую победу. Напомним, в первом туре ПФЛ пермяки проиграли в гостях тольяттинской «Ладе» — 0:1.

В присутствии 3400 зрителей «Звезда» в равной игре сумела одержать победу. Счёт на 14-й минуте открыл игрок гостей — ФК «Челябинск» — Никита Зырянов. За две минуты до перерыва с пенальти счёт сравнял Евгений Тюкалов. А на 54-й минуте Андрей Секретов удвоил преимущество хозяев. Итог — 2:1.

Отметим, что болельщиков пускали только на западную трибуну стадиона. Но, по словам руководства клуба, сейчас серьёзно рассматривается вопрос открытия и самой большой восточной трибуны. Всё будет зависеть от интереса людей к игре пермской команды.

Следующий матч «Звезда» проведёт также на домашней арене — 30 июля. В рамках 1/128 финала Кубка России они сыграют с «Зенит-Ижевском». Начало игры — в 19:00. Вход — свободный.