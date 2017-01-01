В выходные в Прикамье пройдут сильные дожди Местами может выпасть до месячной нормы осадков

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Фото: Игорь Катаев

Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, днём 27 июля температура повысится до +28…+32° по краю и до +31° в Перми. Ночь на 28 июля также будет малооблачной, с минимальной температурой в пределах +13…+18°. Утром на северо-западе и севере края начнутся грозы с кратковременными дождями и в течение дня сместятся на юго-восток.

Во второй половине дня зона осадков достигнет Перми. К этому времени температура в городе повысится до +28...+30°. Вечером начнутся грозы, сильный ливень, может выпасть град, а порывы ветра будут достигать 20 м/с. Всё это ожидается и в Перми, но вероятнее, что они пройдут севернее и западнее города.

Ночью и утром 29 июля ожидаются сильные дожди. По данным немецкой модели ICON, к середине дня в зоне от Верещагино до Перми выпадет 50-60% месячной нормы осадков. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, осадки в районе Верещагино будут еще более интенсивными — до 60-80 мм, что соответствует критерию опасного природного явления. По данным канадской модели GEM, очень сильные дожди (до 50-80 мм) пройдут в районе Осы, и Оханска и Глазова. По данным британской модели UKMO, в районе Перми и Верещагино с 17:00 28 июля по 11:00 29 июля выпадет свыше 50 мм осадков.

Днём 29 июля на севере края ожидается малооблачная погода без осадков с максимальной температурой в пределах +20…+22°. На юге края из-за облачности похолодает до +16...+19°.



В начале следующей недели осадки прекратятся, и 31 июля и 1 августа снова потеплеет до +22…+27°. В среду по западу края температура может повыситься до +30°.