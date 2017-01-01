Глава Краснокамска может уйти в&nsp;отставку из-за конфликта интересов

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По данным собеседника, близкого к краевой администрации, вчера, 26 июля, краевая антикоррупционная комиссия рассмотрела вопрос о не урегулированном конфликте интересов со стороны главы Краснокамска Юлии Потаповой.

Факты о конфликте интересов были собраны и представлены местными органами прокуратуры. В дальнейшем информация от прокуратуры может стать причиной отставки главы города. Получить комментарий от самой Юлии Потаповой не удалось, она не отвечала на звонки по известному редакции номеру.

«Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники сообщает, что в краснокамскую думу поступит предложение о начале удаления Юлии Потаповой в отставку. Издание напоминает, что ранее в департамент госслужбы и профилактики коррупции администрации губернатора обратился краснокамский предприниматель. Он сообщил о возможном наличии конфликта интересов со стороны главы города. Речь идёт о том, что Юлия Потапова якобы назначила руководителем МУП «Гостиница Кама» Полину Казанцеву, дочь своего супруга, депутата краснокамской думы Владимира Потапова.