Жители Пермского края смогут наблюдать яркий Марс и красную луну

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Сегодня, 27 июля, случится два редких астрономических явления — Великое противостояние Марса и полное лунное затмение. В последний раз эти два астрономических явления совпали почти 200 лет назад.

Великое противостояние Марса, когда планета приближается к Земле на минимальное расстояние, происходит раз в 15-17 лет. В это время видимость Марса повышается почти в пять раз. Планета выглядит ярко красно-оранжевой и становится ярче Юпитера, уступая в блеске только Солнцу, Венере и Луне. Наблюдать великое противостояние Марса сегодня ночью можно будет невооруженным глазом, но в хороший бинокль или любительский телескоп планету можно будет рассмотреть получше.

Как сообщается на сайте пермского планетария, полное лунное затмение происходит гораздо чаще, чем Великое противостояние Марса. Но в этот раз луна пройдёт через центр земной тени, что сделает её более темной и красной, чем при других лунных затмениях. Начнётся полное лунное затмение в 23:24, и достигнет своего пика в 1:22.

В связи с этими явлениями сегодня вечером, 27 июля, в пермском планетарии при ясном небе запланирована тематическая программа «Тайна Марса» (12+) и наблюдение в телескоп Великого противостояния Марса, полного лунного затмения, Сатурна и его колец. Вход на мероприятия платный.