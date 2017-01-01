В Прикамье с 1 августа для населения вырастут цены на газ

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В Пермском крае с 1 августа произойдёт повышение цен на газ, в среднем на 4,2%..

Как сообщили в компании «Газпром межрегионгаз — Пермь», в квартирах с газовыми счётчиками за 1 куб. м. при использовании газовой плиты тариф составит 4 руб. 83 коп. (сейчас составляет 4 руб. 64 коп.) При наличии газовых колонок тариф составит 5 руб. 71 коп. (сейчас – 5 руб. 48 коп.).

Если отсутствуют счётчики, то за газовую плиту с одного человек ежемесячный тариф составит 68 руб. 52 коп. В частных домах плата за газовое отопление составит 48 руб. 30 коп. за 1 кв.м. отапливаемой площади.

Изменения должны были вступить в силу ещё с 1 июля, но срок перенесли на месяц.