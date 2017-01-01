Глава Очёрского района подала в отставку

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Глава Очёрского района Светлана Головач написала заявление об отставке по собственному желанию. Эту информацию «Новому Компаньону» подтвердили сразу несколько источников. Теперь заявление об увольнении Светланы Головач должно утвердить земское собрание Очёрского района. В районной администрации эти сведения комментировать отказались и сообщили, что глава сейчас находится в Перми.

По данным источников, отставка может быть связана с претензиями краевых властей к работе главы района. Среди них: проваленная программа по формированию комфортной городской среды, долги перед газовиками в размере 94 млн руб. и ряд других проблем в сфере ЖКХ. Сама Светлана Головач не отвечала на звонки.