Предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подвело итоги работы за первое полугодие Более 7,6 млн тонн нефти добыли нефтяники организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае за первое полугодие 2018 года

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Газа из недр Прикамья с января по июнь извлечено около 1 млрд кубометров. За шесть месяцев пробурено 150 тыс. метров горных пород. Рост относительно плана по сравнению с прошлым годом составил 3%.

Помимо выполнения основных производственных показателей пермские нефтяники ведут несколько масштабных инвестиционных проектов по увеличению объемов добычи. Так, на месторождении имени В.П.Сухарева завершено строительство второго насыпного острова, площадка подготовлена к бурению новых скважин. Третий остров в акватории Камского водохранилища с аналогичным комплексом промышленной и экологической безопасности будет сдан ко Дню нефтяника — в первых числах сентября.

«Главный фактор наших производственных успехов — инновации. Месторождение имени Сухарева уникально в этом плане — это настоящий полигон по освоению новых технологий добычи. Такой системный подход и применение современных наработок наших специалистов на практике позволяет нам удерживать высокую планку и в будущем», — сказал Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»