KAMWA вошла в топ-5 самых интересных поездок России на ближайшие выходные Фестиваль пройдёт в Хохловке 28 и 29 июля

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Фото: Константин Долгановский



Первое место в рейтинге заняло путешествие в Санкт-Петербург на празднование Дня Военно-морского флота. В число лидеров также вошли поездка на исторический фестиваль «Зарайский ратный сбор» в Подмосковье, фестиваль реконструкторов «Былинный берег» в Тверской области и фестиваль «Вино и музыка в Винной деревне» в Анапе.



KAMWA-2018 проходит с 27 по 29 июля в деревне Хохловка. Мероприятие проводится в рамках проекта «Пермский период. Новое время» и при поддержке Министерства культуры Пермского края. Ожидается, что в фестивале примут участие представители 19 городов России и 10 стран зарубежья.



В программе — музыкальные, танцевальные и йога мастер-классы, детские арт-мастерские, город мастеров и этномода, концерты Asketics, Абрикосовое дерево, Meszecsinka, Anandi Joys Abound, VEiiLA и других коллективов.

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