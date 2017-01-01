В Перми начали строить новый геронтологический центр

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К 2020 году в Орджоникидзевском районе возведут новый жилой корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Подрядчик ООО «Гаранстрой» (Санкт-Петербург) приступил к работам 24 июля. Срок строительства 549 дней.

Предполагается, что социальное учреждение сможет предоставлять услуги профессионального ухода не менее 500 пожилым жителям края. Также для людей в возрасте от 70 лет здесь будут оказываться услуги по реабилитации и общему оздоровлению.

В здании площадью более 6,5 тысяч кв. м размесят социально-медицинское отделение и отделение долговременного ухода. Для пациентов создадут условия для социально-педагогической, социально-психологической реабилитации, предполагается создание нескольких разных зон отдыха. Также на территории геронтологического центра, которая превышает 2 га, появятся спортивные площадки и парковые рекреации с дорожками для прогулок и зонами отдыха.

Общая стоимость строительства геронтологического центра составит 518,4 млн руб. Финансирование проекта ведётся в соотношении: Пенсионный фонд России — 30%, бюджет Пермского края —70%.

Источник — пресс-служба администрации губернатора

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