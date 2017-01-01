В Перми появилось пять новых произведений стрит-арта

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Пермские улицы украсили новыми граффити. Их создателями стали ученики проекта «За пARTой» (образовательная программа для старшеклассников при музее современного искусства PERMM): 23 подростка объединились в пять команд и трудились под руководством екатеринбургского уличного художника Тимофея Ради.

С помощью трафаретов, баллончиков, краски художники из команды ОПГ ГРУБА51 сделали граффити «Между нами вода». Надпись находится на улице Борцов революции, на противоположном берегу Камы.

Также в городе появилось граффити «ИнакоМЫслящие» на Бульваре Гагарина, 28. Работа содержит сине-голубые оттенки и состоит из множество размытых букв. Отчётливо в этой фразе выделяются лишь два знака, которые образуются в местоимение «МЫ».

Объект «Ваше мнение очень важно для вас» расположен на красной стене в сквере Пушкина (ул. Сибирская, 22). Объекты «Кабе» и «Честный график» разместились по адресам Крупской, 32А и Крупской, 34К.