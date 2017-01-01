Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 27 июля

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В глубь улиц и кварталов. В Перми с 10 сентября увеличится зона платной парковки автомобилей.

Комфортная среда — отличная учёба! В Перми идёт проверка школ и детских садов.

Вместе — мы сила! В День дружбы пермяки соберутся на набережной Камы.

На радость автомобилистам. В Перми продолжается реконструкция улицы Героев Хасана.

Мамам на заметку. В Перми прошёл очередной форум «Мама-пчёлка».

Без лишних бумаг. В Перми две семьи получили электронный сертификат.

Спорт с умом и пользой. Пермяки получили возможность посещать бесплатные занятия спортом с инструкторами.

Пермь преображается. Какие дворы будут благоустроены этим летом, и почему важно следить за ходом работ.

На страже здоровья горожан. В Перми продолжается строительство новых поликлиник.

Газета «Пятница» выходит тиражом 120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».

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