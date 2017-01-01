В Прикамье потерявшихся грибников будут искать на квадроциклах

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Три новых квадроцикла пополнили парк Пермской службы спасения.

Парк Пермской службы спасения пополнился тремя квадроциклами «для оперативной работы спасателей». Они будут использоваться для поиска пропавших грибников, туристов, охотников и т. д. в весенне-осенний период.

По одному квадроциклу будет передано в каждую группу быстрого реагирования.

Спецпарк спасателей, помимо квадроциклов, состоит из снегоболотохода, снегохода и надувных моторных лодок.

Источник — пресс-служба администрации Перми